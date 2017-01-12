Стали известны подробности налета на «ювелирку» в Запорожье (ФОТО)

Сотрудников частной охранной структуры на место преступления вызвал работник, случайно оставшийся работать в фотосалоне на ночь.

Как стало известно порталу VERGE из своих источников, сегодня, 12 января, около 3 часов ночи в дом быта «Юбилейный» ворвались трое людей в масках. Они связали веревкой 43-летнего сторожа дома быта и начали рыскать в поисках добычи внутри салона, торгующего ювелирными изделиями, расположенного на первом этаже здания..

На вызов работника фотосалона, который увидел нападение, приехали охранники фирмы, с которыми у фотомагазина был заключен договор.. Услышав шум, налетчики успели сбежать через пожарный выход.

Увы, они успели взломать сейф, где хранилась небольшая часть ювелирных украшений. Сумма ущерба подсчитывается.

По информации заместителя руководителя Запорожской местной прокуратуры №1 Наталии Бондаренко, начато расследовании по ч.2 статьи 186 УК «Грабеж по предварительному сговору». Такие преступления наказываются лишением свободы на срок от четырех до шести лет. Сейчас полиция проводит мероприятия, направленные на установление и поимку подозреваемых.