Стали известны причины кишечных инфекций у жителей Запорожья

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) во время новогодних праздников составила в Запорожье 88 зарегистрированных случая.

По словам заведующего Запорожским горотделом «Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины» Владимира Хомутова, из числа заболевших, 60,4% составили дети.

«Заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди организованных детей в первую неделю 2017 года осталась на уровне предыдущей недели — зарегистрировано 7 случаев против 8», — сообщил санитарный врач.

В 91% случаев причинами недуга стали продукты питания. Основными из них являются молочная продукция – 28,7% (23 случая), мясная продукция — 20% (16 случаев), рыбная продукция – 13,8% (11 случаев).

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В 11,3% случаев ОКИ некачественные продукты приобретались в местах стихийной торговли. Удельный вес случаев ОКИ, связанных с употреблением продуктов питания с нарушением правил приготовления и хранения в домашних условиях составил 68,8% (55 случаев).