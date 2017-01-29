Стали известны тарифы на отопление в Запорожье (ТАБЛИЦА)

В Запорожье изменились тарифы на отопление в 2017 году.
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Стоимость отопления в Запорожской области последний раз повышали в июле 2016, и на сегодня тариф следующий:
|Город
|Действующие тарифы на отопление, грн./м2, грн./Гкал
|Без прибора учета с ПДВ
|С прибором учета с ПДВ
|ПАТ «Бердянське підприємство теплових мереж»
|39,58
|1424,75
|КП «Токмактеплоенергія»
|33,46
|1351,48
|Концерн «Міські теплові мережі»
|28,44
|1218,56
|ТОВ «Мелітопольські теплові мережі»
|
26,18
|1100,6
|КП «Дніпрорудненські теплові мережі»
|26,74
|1104,28
Яна ПЕТРОВА