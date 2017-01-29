Стали известны тарифы на отопление в Запорожье (ТАБЛИЦА)

В Запорожье изменились тарифы на отопление в 2017 году.

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Стоимость отопления в Запорожской области последний раз повышали в июле 2016, и на сегодня тариф следующий:

Город Действующие тарифы на отопление, грн./м2, грн./Гкал Без прибора учета с ПДВ С прибором учета с ПДВ ПАТ «Бердянське підприємство теплових мереж» 39,58 1424,75 КП «Токмактеплоенергія» 33,46 1351,48 Концерн «Міські теплові мережі» 28,44 1218,56 ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» 26,18 1100,6 КП «Дніпрорудненські теплові мережі» 26,74 1104,28

Яна ПЕТРОВА