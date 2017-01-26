Стало известно, как обосновали увольнение заместителя начальника ГУНП в Запорожской области Долинного

Заместителя начальника ГУ Нацполиции в Запорожской области Андрея Долинного уволили по статье №77 Закона Украины «О Национальной полиции».

По словам начальника ГУ Нацполиции в Запорожской области Олега Золотоноши, всего было уволено из рядов внутренних дел двое людей, принимавших участие в боксерском турнире: боец спецподразделения и его бывший заместитель — Андрей Долинный.

«Уволены по статье №77 Закона Украины «О Национальной полиции»…Больше Долинный не работает в органах полиции. Возвращаться к этому вопросу больше не буду», — заявил Олега Золотоноша.

Начальник полиции области не уточнил по какому пункту статьи 77 закона был уволен полковник Долинный, а их 11. В том числе, по собственному желанию и в связи с наложением дисциплинарного наказания.

Напомним, в минувшее воскресенье, 22 января, в Запорожье состоялся турнир по боксу памяти погибшего в 2014 году в ходе противостояния на Майдане в Киеве запорожского «беркутовца» Сергея Цвигуна.

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Турнир превратился не в способ помянуть погибшего друга, а в восхваление расформированного из-за зверств на Майдане подразделения «Беркут». А одной из наград победителям стала книга «Непокоренный «Беркут», автор которой — сбежавший в Россию майор харьковского «Беркута» Дмитрий Собына. Книга была издана в уже оккупированном Симферополе. Награждал победителей заместитель управления Нацполиции региона Андрей Долинный.

Уже к вечеру следующего дня руководством МВД Украины по результатам изучения видеоматериалов и докладов было принято решение уволить сотрудников Нацполиции, которые участвовали в соревнованиях, включая заместителя главы управления Нацполиции Запорожской области Андрея Долинного.