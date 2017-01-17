Стало известно, кто отравил клофелином жителя Запорожья

Арестованная за умышленное убийство уроженка Запорожской области имеет несовершеннолетнего ребенка, а ее подельник окончил юридический факультет.

Как сообщил VERGE первый заместитель руководителя Запорожской местной прокуратуры №2 Сергей Пономарев, на днях сыщики задержали 37-летнюю женщину, а также ее 32-летнего приятеля, которые обоснованно подозреваются в отравлении горожанина, произошедшее 12 ноября прошлого года.

«В отношении подозреваемой начато производство по двум статья УК: умышленное убийство по корыстным мотивам и разбойное нападение, — сообщил Сергей Пономарев. – Мужчине вменяется в вину лишь совершение разбоя. Женщине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, а ее подельнику – лишение свободы до 15 лет. По решению суда обоим избрана мера пресечения в виде содержание под стражей. Сейчас продолжается следствие, проверяется причастность подозреваемых к совершению подобных преступлений в Запорожье и других регионов страны».

Напомним, рано утром житель одной из пятиэтажек Запорожья, выгуливавший собаку возле спортивной площадки по улице Новицкого, обнаружил труп мужчины.

Вызванные на место страшной находки полицейские быстро выяснили, что умерший — 27-летний Вячеслав. Невзирая на то, что на трупе не было ранений, полиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК «Умышленное убийство». Тело направили в запорожского бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы выяснить причину смерти горожанина. В крови умершего Вячеслава медики выявили большую концентрацию алкоголя, а печень — сильно увеличена. Сразу же возникла версия об отравлении клофелином.

7 января обоих подозреваемых задержали. По словам прокурора, у полиции есть обоснованные подозрения (следствие не разглашает эти сведения), что на счету преступного тандема за плечами не одно отравление запорожцев.

«Эта парочка уже имела судимости за хранение наркотиков и имущественные преступления, — рассказал VERGE прокурор Пономарев. — Кстати, женщина имеет несовершеннолетнего ребенка, а у мужчины – высшее юридическое образование. Они воспользовались старой схемой преступного промысла: в ночное время в развлекательных заведений подыскивали нетрезвых мужчин, которые были бы не прочь продолжить банкет с дамой».