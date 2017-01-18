Стал известен размер субсидии на услуги ЖКХ, получаемой жителями Запорожья

По информации управления соцзащиты населения Запорожского горсовета, средний размер государственной помощи (субсидии) в январе 2017 года составляет 1033,32 гривны.

по состоянию на 15 января 2017 года субсидию получают около 155 тысяч домохозяйств Запорожья.

В аналогичном периоде 2016 года субсидией пользовалось 72177 домохозяйств, а средний размер субсидии составлял 573,40 грн.

В декабре 2016 года для назначения субсидий в районные управления соцзащиты Запорожья подано 6714 новых заявлений и 5211 дел подлежит автоматическому назначению на следующий период без обращения граждан.

Запорожцы, которые еще не воспользовались возможностью оформить субсидию, могут обратиться в управления труда и социальной защиты населения. Для оформления субсидии необходимо лично обратиться с паспортом в управление социальной защиты населения по месту жительства, или заполнить бланки заявления и декларации на сайте Минсоцполитики (www.mlsp.gov.ua) или заполненные бланки заявления и декларации отправить в управление социальной защиты населения по месту жительства по почте.