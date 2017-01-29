Стал известен рейтинг «Самых-самых областей Украины» (КАРТА)

В сети опубликовали карту Украины, на которой изображен рейтинг «Самые-самые области Украины».

На карте к каждой области написано, что найболее рейтинговое в той или другой области. Отделенными областями, на которых рейтинг «Самых-самых…» отсутствует:

Донецкая область;

Луганская область;

АР Крым.

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Запорожье на данной карте находится в рейтинге «Самая-самая рыбацкая область Украины». Так, что запорожцы могут гордится своими рыбальскими достижениями.