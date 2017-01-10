Студенты из Крыма попали в ДТП на трассе под Запорожьем

10.01.2017 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Вследствие ДТП пострадали четверо людей, одна из них получила перелом костей таза и позвоночника.

Вчера, 9-го января, на трассе Харьков-Симферополь неподалеку от села Каменское Васильевского района Запорожской области перевернулся микроавтобус с пассажирами.

Как сообщил глава независимого профсоюза работников «Скорой помощи» Запорожья Анатолий Сидоренко, в результате ДТП пострадали 4-ро пассажиров. Троих из них медики госпитализировали в Васильевскую райбольницу.

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К сожалению, 20-летняя девушка получила перелом костей таза и поперечного отдела позвоночника. Ее состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести.
Как оказалось, трое пострадавших в ДТП — студенты одного из вузов Крыма.

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