Студенты из Крыма попали в ДТП на трассе под Запорожьем

Вследствие ДТП пострадали четверо людей, одна из них получила перелом костей таза и позвоночника.
Вчера, 9-го января, на трассе Харьков-Симферополь неподалеку от села Каменское Васильевского района Запорожской области перевернулся микроавтобус с пассажирами.
Как сообщил глава независимого профсоюза работников «Скорой помощи» Запорожья Анатолий Сидоренко, в результате ДТП пострадали 4-ро пассажиров. Троих из них медики госпитализировали в Васильевскую райбольницу.
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К сожалению, 20-летняя девушка получила перелом костей таза и поперечного отдела позвоночника. Ее состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести.
Как оказалось, трое пострадавших в ДТП — студенты одного из вузов Крыма.