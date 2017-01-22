Суд приговорил жителя Запорожья, помочившегося в кафе, к 3 годам колонии



Пьяный мужчина, находясь в кафе, начал оправлять естественные надобности. На жесткое замечание одного из посетителей, 25-летний мужчина достал из кармана нож, и ударил оппонента в живот.

В Коммунарский райотдел полиции Запорожья за помощью обратились работники одного из кафе. Они заявили, что в помещении кафе молодчик ранил мужчину ножом. Оперативники задержали подозреваемого, когда тот попытался скрыться. У него оперативники изъяли раскладной нож со следами крови. Как выяснилось, молодой мужчина начал прямо в кафе мочиться, а когда ему сделали грубое замечание, начал ругаться, и спровоцировал драку. Как итог, он ножом ударил мужчину, пытавшегося его образумить.

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Невзирая на то, что мужчина уже ранее был дважды судим за грабеж и мошенничество, суд нашел смягчающие обстоятельства. А посему по обвинению в хулиганстве и нанесении тяжких телесных повреждений вынес приговор ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи: 3 года лишения свободы. Кроме того, суд взыскал с дебошира 5 тысяч гривен материального ущерба на лечение пострадавшего.