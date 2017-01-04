С нового года для запорожских бюджетных учреждений установлен новый тариф за тепло и горячую воду

Концерн «Горордские тепловые сети» сообщает, что Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) от 29.12.2016р. № 2439 «О внесении изменений в некоторые постановления НКРЕКП» установлен тариф на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку для нужд:

— Бюджетных учреждений:

тариф на тепловую энергию — 1107,03 грн / Гкал (без НДС) за такими составляющими:

тариф на производство тепловой энергии — 1071,49 грн / Гкал (без НДС);

тариф на транспортировку тепловой энергии — 30,40 грн / Гкал (без НДС);

тариф на поставку тепловой энергии — 5,14 грн / Гкал (без НДС).

А также, Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) от 29.12.2016р. № 2440 «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 30.04.2015р. №1543 установлен тариф на услугу по централизованному снабжению горячей воды:

— Для нужд бюджетных учреждений — 59,38 грн. за 1 куб. м (без НДС).