С нового года налоговая декларация о доходах подается в новой форме -ГФС

Пресс-служба ГФС в Запорожской области сообщает, что с 1 января 2017 года начинается кампания декларирования для отдельных категорий лиц, по которой они обязаны подать годовую налоговою декларацию об имуществе и доходах.

Декларацию имеют право подать физические лица для получения налоговой скидки.

Приказом МФУ 15.09.16 №821, который вступает в силу 31 декабря 2016, внесены изменения в форму налоговой декларации:

количество приложений уменьшено с 4 до 2, в которых осуществляется расчет налоговых обязательств с учетом понесенных расходов: расчет инвестиционной прибыли и расчет налоговых обязательств самозанятыми лицами. Данные приложения заполняются и подаются исключительно при наличии доходов (расходов), расчет которых содержится в этих приложениях.

Приложения являются составной частью декларации и без декларации не действительны.

изменен порядок расчета налоговых обязательств по доходам, полученным физическим лицом-предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения, с учетом изменений относительно порядка уплаты авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц.

уточненные показатели налоговой декларации с учетом введения в действие ставки налога на доходы физических лиц в размере 18%.

В связи с внедрением ставки налога на доходы физических лиц в размере 18% у налогоплательщиков, получающих доходы от двух и более налоговых агентов по результатам 2016 года, не возникает обязанности по представлению декларации.