Таможеннику из Запорожья грозит 10 лет тюрьмы за получение мзды (ФОТО)

Начальник одного из отделов Запорожской таможни, задержанный после получения взятки в 2,9 тысячи долларов, помимо тюрьмы может лишиться своего имущества

По информации пресс-службы военной прокуратуры Южного региона Украины, сотрудники УСБУ в Запорожской области вместе с офицерами военной прокуратуры задержали таможенника после получения второй части взятки в размере 2,9 тысячи долларов от коммерсанта.



Как оказалось, работник Запорожской таможни требовал от него 5 тысяч долларов за определение соответствующего кода классификации ввозимого коммерсантом из-за границы транспортного средства как специального грузового автомобиля. Говоря проще, таможенник вымогал мзду за скидку при растаможивании грузовика.



Военной прокуратурой Запорожского гарнизона уже сообщено таможеннику о подозрении в совершении преступления по ч.3 статьи 368 УК «получение неправомерной выгоды должностным лицом». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании таможеннику меры пресечения в виде содержания под стражей.