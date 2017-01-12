Творческий подход: в Запорожье появилась необычно оформленная петиция

В Запорожье появилась новая и интересная петиция о трамвае. Как говорится в описании: «Сегодня жителям Запорожья очень не хватает на проспекте Соборном такого социального транспорта как — трамвай. Длина участка трамвайного пути от универмага «Украина» до Речного порта, составляет всего: 3 км 600 м.».

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Автор петиции даже написал стих про трамвай к этой петиции:

Трамвай «Пятёрочка»

Есть в Запорожье проспект старый,

С лавочками, с Липою усталой.

Там трамваи по деревянным шпалам

По проспекту бегали по парам…

Эх время, время, времечко,

Рельсы мы убрали зря!

Трамвай-пятёрочка,

Вези в порт Ленина меня, вези меня!

Да, хочу пройтись я по проспекту,

Поклониться каждому объекту.

Где трамваи по деревянным шпалам

По проспекту бегали по парам…

Эх время, время, времечко,

Рельсы мы убрали зря!

Трамвай-пятёрочка,

Вези в порт Ленина меня, вези меня!

Часто вспоминаю я Запорожье,

Для меня, оно всего дороже.

В нём трамваи по деревянным шпалам

По проспекту бегали по парам…

Эх время, время, времечко,

Рельсы мы убрали зря!

Трамвай-пятёрочка,

Вези в порт Ленина меня, вези меня!

Новые растут микрорайоны,

Письма носят почтальоны,

Но не ходят там трамваи по шпалам

Как по проспекту бегали по парам…

Эх время, время, времечко,

Рельсы мы убрали зря!

Трамвай-пятёрочка,

Вези в порт Ленина меня, вези меня!