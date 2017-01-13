Трамп и проститутки с «ксивами» ФСБ

В международных новостях да и в соцсетях в последние дни только и слышно: Трамп, Трамп, Трамп… А ведь спустя ровно неделю этот товарищ официально станет главой самой мощной державы мира. Но тут почему-то американские спецслужбы не забыли организовать утечку разведданных, из которых явствует, что Трамп был под колпаком у Путина как минимум пять лет.

Собственно в 35-страничном докладе, перевод которого подала «Европейская правда» («В чем обвиняют Трампа? Перевод скандального документа о связях с РФ и компромате Кремля», 11.01.2017 г.) много интересного. Обратим внимание читателя на две позиции: а) спецслужбы России с ведома Путина сознательно вели Трампа к власти; б) они же накопили на избранного президента США кучу компромата, включая и эпизод в шикарной московской гостинице Ritz Carlton Hotel. Там, скажем так, с участием московских проституток г-н Трамп «осквернил» постель в номере, где до этого останавливались Барак и Мишель Обамы…

Старый «волоцюга» (на украинском это звучит лучше, чем просто бабник), который в свои 70 лет и дальше не пропускает ни одной юбки в американском шоу-бизнесе, естественно, возразил: «Когда я выезжаю из страны – меня окружают охранники, меня окружают другие люди, я всегда им говорил: «В любом месте, если я уезжаю из страны – пожалуйста, будьте очень осторожны, потому что в ваших гостиничных номерах, не важно где вы будете, там будут камеры, я не говорю о России конкретно, я отношу ее обычно к этой категории, но прежде всего я думаю что в ваших гостиничных номерах и в каких-то других непредсказуемых местах могут быть очень маленькие камеры, эти современные технологии, вы их не увидите, вы даже не будете знать, что они там, поэтому будьте очень осторожны, иначе потом вы увидите себя по телевизору в новостях». И я говорю это людям всегда и всегда повторяю», – заявил Трамп». (канал 24, 11.01.2017 г.).

Заметим, что Трамп не сказал «этого не было», ибо если этот вопрос ему зададут в сенате, и он СОВРЕТ ПОД ПРИСЯГОЙ, то это станет достаточным основанием для ИМПИЧМЕНТА ПРЕЗИДЕНТУ США.

А теперь, с позволения читателя, и наш «пятак» по теме Трампа и компромата на него.

Тут частично можно согласиться с Виталием Портниковым, который отмечает, что ситуация в США накануне инаугурации 20 января — это громкий хлопок дверью от демократов и от той части американских спецслужб, которые им симпатизируют. Да, Путин помог Трампу победить Хиллари Клинтон, но мы максимально испортим жизнь и репутацию избранному президенту. Хотя тут уже мы от себя отметим, что максимально помог Путину украсть у демократов победу глава ФБР США Джеймс Коми. Т.е. глава ведомства, которое по статусу призвано ловить российских шпионов.

Далее. В утечке кроме демократов заинтересованы и американские «ястребы» из стана республиканцев. Которым расшаркивание Трампа с Путиным совсем не нравится. И они позаботились, что новая администрация США будет теперь из кожи лезть, дабы доказать Америке, что они не путинские шпионы. Кроме того, у них всех мощный мотив появился! Тут если бы и на вас «друг» собирал такой позорный компромат, как бы вы потом к нему относились? Да как в чудном английском рождественском фильме «Реальная любовь»: «Я все-таки премьер-министр, и я могу приказать его (жениха, бросившего помощницу.-Авт.) убить. В спецназе — надежные ребята!»…

Есть и третий аспект. Трамп шел на выборы как «представитель простого народа» (миллиардер с 3,9 млрд. долларов активов!), готовый расчистить «авгиевы конюшни» и американской политики, и финансовых воротил, за ней стоящих. Т.е. такой себе «революционер» и отличный управленец, знающий как дать по зубам боссам Уоол-стрит… Так вот, начиная с дня инаугурации, над «революционером» будет висеть «Дамоклов меч» импичмента. Шаг вправо, шаг влево — расстрел! Ибо не только демократы, но и республиканцы, взявшие власть в стране БЛАГОДАРЯ ТРАМПУ, чикаться с ним совсем не обязаны. В конституционном перечне замещения выбывшего президента 18 должностных лиц Америки (по очереди в случае дальнейшего выбывания), и все они республиканцы. Самым же первым в списке — 56-летний вице-президент Майк Пенс, действующий губернатор штата Индиана, а ранее конгрессмен с многолетним стажем.

Но и это не вся правда. Обнародование компромата до вступления в должность (в ситуации, когда простая Америка все Трампу простит) множит путинский компромат на ноль. Т.е. Владимир Владимирович и мог бы напомнить Дональду Фредовичу его грешки, но это уже не станет для простых американцев шоком, а лишь новым рычагом влияния совсем непростой американской знати на своего типа «революционного» президента.

Правда, есть здесь репутационные потери и для спецслужб, и для республиканцев. Первые все знали, но молчали, а вторые избрали себе в предводители «Казанову», которому всего состава «Мисс Вселенная» и «Мисс Америки» (Трамп — владелец обоих конкурсов), да еще и трех жен-моделей мало. И поэтому его потянуло и на московских проституток тоже. Которые в подобные отели заходят только с «ксивой» КГБ. Пардон, мы ошиблись: это раньше они с «ксивами» КГБ ходили, теперь исключительно от ФСБ…

Леонид РОМАНОВИЧЕВ

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