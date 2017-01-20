Ты не пройдешь: «натасканная» собака обнаружила в иномарке, пересекавшей границу, арсенал боеприпасов (ФОТО)

Пресс-служба Бердянского пограничного отряда сообщает, что вчера, 18 января, благодаря специально обученной собаке на территорию временно оккупированного Крыма не попал арсенал боеприпасов.

Так, сотрудники Пограничной служб остановили автомобиль «MAZDA CX5», водитель которого хотел пересечь административную границу. Во время осмотра транспортного средства специально обученная собака по кличке Муссон «подала знак», что в автомобиле находятся запрещенные вещи. Оказалось, что в бардачке водитель прятал 190 охотничьих патронов калибра 5,6 мм.

Патроны были изъяты.