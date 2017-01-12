Тяжелораненный боевиками в зоне АТО запорожец мечтает увидеть внука

Реаниматологи спасли жизнь бойцу-герою, которого доставили в больницу практически без признаков жизни.

Как сообщил на своей страничке в Facebook главврач днепровской больницы Мечникова Сергей Рыженко, 42-летний житель Запорожской области Олег поступил к медикам обгоревший, на искусственной вентиляции легких, практически без признаков жизни.

«Мать не смогла опознать родного сына. Спустя два дня приехала сестра, которая подтвердила, что это Олег. После экстубации Олег смог назвать свое имя и фамилию. Сегодня улетает в киевский военный госпиталь в сознании. Ожоги заживают. Остается проблема по возобновлению зрения», — написал Сергей Рыженко.

По словам главврача, мечта бердянца Олега — увидеть внука.