Убитая жителем Запорожья мать, каждую ночь приходила ему во сне

Горожанину, убившему собственную мать, каждую ночь приходило во сне видение и требовало покаяться. Чтобы избавиться от видений, мужчина явился в полицию и попросил, чтобы его посадили в тюрьму.

Жила когда-то в Запорожье обычная семья, каких тысячи. Муж с женой и их дети: дочь и сын. Затем мужчина развелся с женой и уехал на заработки в другую страну. После этого запорожанка начала прикладываться к рюмке. Дальше пошло по накатанной: женщина превратилась в алкоголика, потеряла работу, а на воспитание детей махнула рукой. Больше того, своих детей даже заставляла просить милостыню в подземном переходе улицы Сталеваров, чтобы она могла купить водку и еду. Вскоре женщину посадили в тюрьму за кражу и лишили ее родительских прав. С тех пор прошло почти 30 лет.

Дочь женщины вышла замуж и уехала в другую страну. Сын женился, но потом развелся, и в последнее время жил сам. Сама же 74-летняя женщина продолжала выпивать. «Добрые» люди, подпоив женщину, заставили ее подписать доверенность на продажу квартиры. Словом, женщина оказалась бомжем. Сын приютил ее у себя, но поставил условие – не пить. Увы, пристрастие к водке победило – женщина продолжала выпивать. Будучи под градусом, пожилая женщина устраивала скандалы, била посуду.

В тот страшный вечер 42-летний мужчина, придя домой, обнаружил свою мать пьяной, спящей на полу туалета рядом с поломанным сливным бачком. Его нервы не выдержали, и он жестоко избил ногами женщину. На следующее утро он обнаружил, что женщина мертва. Чтобы избавиться от трупа, он упаковал его в мешки и пакеты, а затем положил в деревянный ящик. Этот ящик мужчина вывез за город, и закопал в лесопосадке.

Через несколько месяцев мужчина сам пришел в полицию и написал явку с повинной. По его словам, убитая им мать, каждую ночь приходила к нему во сне и требовала покаяться. Дальше так жить он не мог, и поэтому он пришел признаться в тяжком грехе, чтобы хоть как-то искупить его. Сыщики даже сначала не поверили в признание, приняв посетителя за сумасшедшего. Однако, выехав на место захоронения, оперативники убедились в правдивости его слов — в ящике лежал полуразложившийся труп женщины.

Рассматривая столь необычное дело, суд Орджоникидзевского района Запорожья решил осудить жителя Запорожья по минимуму санкции, инкриминируемой ему статьи. Таким образом, суд приговорил 42-летнего горожанина к 7 годам лишения свободы.