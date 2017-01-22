Угарный газ отнял жизнь у жителя Мелитополя

22.01.2017 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Утром в службу спасения «101» поступил сигнал о пожаре в доме на одной из улиц Мелитополя. Увы, спасти жизнь хозяину жилища не удалось.
Спасатели быстро потушили возгорание, было обнаружено тело хозяин дома — 59-летнего мужчины.

Входные двери дома были закрыты, следов проникновения в жилище не обнаружили. Известно, что хозяин злоупотреблял спиртным и накануне получил пенсию.

По предварительным данным, нет следов насилия на теле мужчины — он отравился продуктами тления. Ориентировочная причина пожара — неосторожность при курении. Окончательную причину смерти мелитопольца назовут эксперты.

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