Угарный газ отнял жизнь у жителя Мелитополя

Утром в службу спасения «101» поступил сигнал о пожаре в доме на одной из улиц Мелитополя. Увы, спасти жизнь хозяину жилища не удалось.

Спасатели быстро потушили возгорание, было обнаружено тело хозяин дома — 59-летнего мужчины.

Входные двери дома были закрыты, следов проникновения в жилище не обнаружили. Известно, что хозяин злоупотреблял спиртным и накануне получил пенсию.

По предварительным данным, нет следов насилия на теле мужчины — он отравился продуктами тления. Ориентировочная причина пожара — неосторожность при курении. Окончательную причину смерти мелитопольца назовут эксперты.