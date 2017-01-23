Украинские политики пали жертвами очередной серии «фотожаб» от украинского блогера (ФОТО 18+)

Блогер Богдан Процишин вновь порадовал пользователей социальных сетей своими новыми, веселыми «фотожабами» на украинских политиков.
На этот раз он решил объединить тему телепередач и «особенностей» политиков. Назвал он свою новую коллекцию «Дорогая передача».
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В сообщении на своей странице он даже составил шуточного стихотворения:
«Дорогая передача! Во субботу, чуть не плачет,
Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась «.
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