Украинские политики пали жертвами очередной серии «фотожаб» от украинского блогера (ФОТО 18+)

23.01.2017 | Filed under: Новости,Общество,Украина,Эксклюзив | Posted by:

Блогер Богдан Процишин вновь порадовал пользователей социальных сетей своими новыми, веселыми «фотожабами» на украинских политиков.

На этот раз он решил объединить тему телепередач и «особенностей» политиков. Назвал он свою новую коллекцию «Дорогая передача».

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В сообщении на своей странице он даже составил шуточного стихотворения:
«Дорогая передача! Во субботу, чуть не плачет,
Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась «.

Осторожно! Некоторые иллюстрации не предназначены для просмотра лицам, которые не достигли 18-летия.

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