Украинские футболистки завоевали «бронзу» на турнире в Китае (ФОТО)

В четверг, 19 января прошел первый матч на международном турнире CFA International Women’s Football Tournament, на котором национальная женская сборная команда Украины провела свой первый матч. Об этом сообщает пресс-служба Федерация Футбола Украины.

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Так, первыми соперниками украинок стала команда Мьянмы, которую наши девушки разгромили со счетом 4:0. Уже в субботу, 21 января женская сборная Украины провела свой второй поединок на турнире проходящего в городе Фошань (Китай). На этот раз нашим девушкам противостояла неуступчивая сборная Таиланда, где «сине-желтые» проиграли с маленьким отрывом в 1:0.

Вчера, 24 января прошел заключительный поединок на международном турнире. Украинские девчонки противостояли хозяйкам соревнований — мощной сборной Китая. В результате, наши футболистки проиграли китаянкам со счетом 0:5.

Женская сборная Украины, по результатам турнира заняла третье место. Окончательное распределение мест такое:

Китай — 9 очков;

Таиланд — 6 очков;

Украина — 3 очков;

Мьянма — 0 очков.