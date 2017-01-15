Упал, очнулся – гипс, или Опасность зимних травм

Во время гололедицы количество пострадавших в зимний период значительно увеличивается. Основными травмами являются переломы, растяжения, ушибы, вывихи, разрыв связок и т.д. Непогода настигла город 6 декабря. В период с 6 по 10 декабря более 200 человек попали в травмпункт 5­-й городской больницы, из них около 20 были госпитализированы на оперативное лечение. В отделении сочетанной травмы, которое рассчитано на 70 человек, на сегодня лечение проходят 82 пациента, в связи с этим несколько коек разместили в отделении челюстно­-лицевой хирургии

Автомобильные дороги города не особо активно очищают от снега, не говоря уже о тротуарах, которые даже в центральной части города не посыпаны. В связи с этим увеличился травматизм на улицах.

Чтобы избежать зимнего травматизма, необходимо выбирать не только теплую, но и комфортную одежду. В этом случае лучше всего отказаться от одежды, которая сковывает и ограничивает движения. Также должное внимание стоит уделить обуви. В гололед лучше всего подойдет обувь с толстой нескользкой и рифленой подошвой. От высоких каблуков необходимо отказаться, максимальная высота каблука — 3­4 сантиметра. Для того чтобы подошва меньше скользила на льду, можно наклеить медицинский пластырь или наждачную бумагу. Также подойдут и специальные противоскользящие насадки для обуви – ледоходы. Во время ходьбы не стоит держать руки в карманах, если есть возможность, можно повесить сумку через плечо, чтобы были свободны руки. Необходимо держаться подальше от проезжей части, чтобы в случае падения не оказаться под колесами проезжающего мимо автомобиля.

Особое внимание стоит уделить ступеням магазинов и подходов к ним. К сожалению, не все владельцы магазинов беспокоятся о безопасности своих покупателей и даже элементарно не удосуживаются посыпать ступени и подходы. Для того чтобы снизить риск травмы, необходимо держаться за поручни, если их нет, то на каждую ступеньку надо становиться не спеша, обеими ногами.

Как «правильно» падать

Избежать падения получается далеко не у всех, поэтому необходимо уметь «правильно» падать, чтобы это не привело к летальным последствиям. Самая распространенная и опасная ошибка – падать вперед, при этом выставив руки. Это может закончиться сложными переломами запястья, возможно, со смещением и разрывом сухожилий.

При падении необходимо максимально напрячь мышцы всего тела и постараться быстро сгруппироваться. Они принимают на себя весь удар во время падения. Если мышцы расслаблены, то сила удара переходит на кости. Ушиб мышц или мягких тканей не так страшен, как перелом костей. Самое главное – не упасть на спину, так как это может повлечь за собой травму спины и головы. Оптимальным вариантом будет приземление на бок. Если все­таки падение на спину неизбежно, то нужно прижать подбородок к груди. Это может помочь предотвратить удар о лёд затылком. Также можно попытаться закрыть голову руками.

Одной из серьезных зимних травм является перелом шейки бедра при «приземлении» на ягодицы. Особенно такие травмы опасны для пожилых людей. У молодых людей это может привести к травмам копчика.

После падения не стоит торопиться сразу и резко вставать, необходимо оценить свое самочувствие. Придя домой, следует обязательно осмотреть место ушиба. Если есть серьезные и ощутимые травмы, необходимо обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

Первая помощь при зимних травмах

В первую очередь важно определить, насколько серьезна травма у пострадавшего. К примеру, ушиб легко распознать по образованию припухлости, синяка (гематомы) и боли в месте ушиба. При растяжении, помимо вышеперечисленных симптомов, может быть ограничено движение. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно вправить вывихнутый сустав. При растяжении нельзя опираться на травмированную конечность, накладывать различные мази или согревающие компрессы.

Основные правила при травмах: пострадавший должен меньше двигаться, это необходимо для того, чтобы не навредить себе еще больше;

даже если на первый взгляд полученная травма кажется незначительной, все равно необходим осмотр врача. Только он способен определить характер повреждения. Сильный ушиб может проявиться на теле не сразу, и затягивание лечения только усугубит ситуацию. К примеру, боль наиболее опасной травмы – перелома шейки бедра ­ может проявиться лишь на вторые или даже третьи сутки.

До приезда кареты скорой помощи к больному месту необходимо приложить лёд или смоченную в холодной воде ткань. Также травмированную конечность нужно правильно зафиксировать. Если это вывих, то зафиксировать необходимо эластичным бинтом, если же у пострадавшего перелом, то с помощью шины или подручных средств ­ палки или доски. Чтобы уменьшить приток крови и отёк конечности, травмированная часть тела должна находиться в приподнятом состоянии. При травмах ноги нельзя снимать с пострадавшего обувь, выпрямлять травмированную конечность и давать еду и питьё, это может помешать действию наркоза в случае хирургического вмешательства. Необходимо ослабить шнуровку ботинка.

Как объяснил журналисту «Верже» врач ортопед­-травматолог высшей категории, заведующий клиникой ортопедии и спортивной травмы Запорожской областной больницы Иван Забелин, в гололед самые частые травмы — ушибы, повреждения связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, переломы голеностопа, переломы лучевой кости в типичном месте, переломы шейки плеча, среди пожилых пациентов часто встречаются переломы шейки бедра.

— За первую неделю января 2017 года к нам на лечение в больницу поступили 3 человека с такой травмой. Это ­ пожилые люди, и шейка бедра у них – одно из самых уязвимых мест. Такое повреждение может привести к инвалидизации. Если вы поскользнулись в гололед и получили травму – обязательно обратитесь в травмпункт за помощью. Даже несерьезная на первый взгляд травма может обернуться осложнениями в дальнейшем, — предостерегает специалист.

Также Иван Забелин рассказал, как уберечься от падений. По словам специалиста, по возможности лишний раз лучше не выходить в непогоду на улицу. Особенно это касается пациентов в возрасте – у них кости становятся хрупкими, падение может привести к серьезному перелому. Передвигаясь по скользкому тротуару, нужно быть предельно аккуратным и не спешить.

Анастасия Кандыбей