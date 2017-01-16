ФК «Металлург» покинул главный тренер (ФОТО)

Запорожскую футбольную команду «Металлург» покидает Илья Близнюк — главный тренер ФК «Металлург». Об этом металлурговской пресс-службе сообщил соучредитель футбольного клуба Андрей Богатченко.

Еще одной потерей тренерского состава является — Игорь Лучкевич, тренер молодежной запорожской футбольной команды «Металлург».

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Как сообщил Андрей Богатченко: «Сейчас обязанности главного тренера на время будет исполнять Виктор Степанович Жук».

Впереди запорожскую футбольную команду ожидает игры на XXII Мемориале Олега Макарова. Матчи в группе запорожская команда сыграет со своими соперниками в манеже динамовской базы в Конче-Заспе: 17 января – молодежный состав «Стали» (Каменское);

18 янвря – «Колос» (Ковалив, Первая лига);

20 января – «Олимпик» (Донецк);

21 января – «Джуниорс» (с. Шпитьки, Киево-Святошинского района), чемпион Киевской области.