Футболистов запорожского «Металлурга» начнет тренировать прославленный вратарь

Главный тренер Илья Близнюк покидает команду «Металлург», а на его место придет легенда клуба — Виктор Жук.

Как сообщил соучредитель футбольного клуба «Металлурга» Андрей Богатченко, в тренерском штабе команды произошли изменения: Илья Близнюк покидает расположение запорожского «Металлурга». Также тренерский штаб команды покинул тренер Игорь Лучкевич. Исполнять обязанности главного тренера пока будет Виктор Степанович Жук.

Что интересно, и Виктор Жук, и Илья Близнюк защищали в разное время ворота запорожского «Металлурга».

Напомним, что «Металлург» провел в чемпионате второй лиги 18 матчев и набрал всего 10 очков: 3 победы, одна ничья и 14 поражений.