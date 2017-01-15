Хмельная жительница Запорожья пырнула маму ножом

В полиции пьяная девица заявила, что мать довела ее до греха постоянными придирками.

В Заводское отделение полиции Запорожья поступило сообщение из 5-й городской больницы: к ним «скорая» привезла ​​52-летнюю горожанку с ножевым ранением живота.

Как выяснила полиция, жительница дома на улице Исторической получила удар ножом от 26-летней дочери в собственном жилище.

«В ходе внезапно возникшей ссоры на бытовой почве 26-летняя гражданка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удар ножом. Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения: «Умышленное тяжкое телесное повреждение», — сообщила пресс-служба Нацполиции региона.