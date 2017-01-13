«Шахтер» домашние игры проведет на «Славутич-Арене» (ВИДЕО)

В Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» ФК Шахтер хочет провести несколько матчей УПЛ и Кубка Украины. Об этом сообщал генеральный директор футбольного клуба Сергей Палкин.

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Он рассказал телеканалу Футбол 1, что до конца этого сезона для их команды домашние игры проходят на львовском стадионе. Но вполне возможно, что некоторые игры внутриукраинских соревнований могут пройти в Запорожье и Харькове.

Но уже со следующего сезона ФК Шахтер будет переходить на стадион Металлиста.

