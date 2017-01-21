«Шустрая четверка» в центре Запорожья угнала машину у 39-летнего мужчины

Вчера, 20 января в Заводское отделение полиции обратился 39-летний таксист, который рассказал, что около 5 утра на остановке общественного транспорта «Глазунова» в его автомобиль «Дэу Ланос» сели четверо неизвестных. После один из них стал угрожать ему ножом и насилием, отобрав в итоге мобильный телефон и после подозреваемые уехали на его машине в неизвестном направлении.

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Позже, полицейские выяснили, что компания мужчин находится на перекрестке улиц Финальная и Северное шоссе. Там за рулем авто был нападавший на заявителя, которого сразу задержали. Им оказался 35-летний ранее судимый житель.

Сейчас ведется расследование произошедшего. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.