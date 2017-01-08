Экс-губернатор Запорожской области Червоненко пообещал закопать «козлов»

Бывший глава Запорожской облгосадминистрации Евгений Червоненко якобы устроил ссору и потасовку на автозаправке WOG из-за того, что его не пропустили в очереди.

Как написал на своей странице в Facebook пользователь Константин Батозский, Червоненко, находясь в нетрезвом виде, вел себя нагло и отвратительно.

«На заправке WOG, что на объездной вокруг Ровно, изрядную очередь возвращающихся в Киев чинных семейных отпускников на полном ходу громко разбавляет собой известный в прошлом Евгений Червоненко. Он пьяный, громкий, наглый и отвратительный. Он размахивает «золотой карточкой», называет себя членом совета директоров неясно чего, говорит, что у него 7 орденов от «этой страны», влезает перед мной в очередь, к моему не тихому, отнюдь, возмущению», — написал Константин Батозский.

По словам очевидца, который пытался приструнить дебошира, Червоненко кричал, брызгал слюной, обещал меня (и всех нас, чинных возмущённых семьянинов) «порешать».

«Затем было сказано, что скоро это время кончится, и нас, «козлов», закопают. Очередь пьяному животному я не уступил. В ответ выслушал ещё триаду проклятий в адрес себя, и (внимание!) «чертового офисного планктона». Вот такое вот рождественское приключение. Давайте вместе сделаем так, чтобы в нашей стране Евгений Червоненко больше никогда не стал публичным политиком», — подытожил Константин Батозский.