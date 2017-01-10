Юного запорожца ограбил тандем молодчиков

До 6 лет лишения свободы грозит двум жителям Мелитополя, которые ограбили 18-летнего парня.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, вчера, 9 января, в отдел полиции обратился местный житель, который рассказал о своей беде: у магазина его остановили двое мужчин и, угрожая избиением, отобрали у него все деньги — около 500 гривен.

На место ЧП направили группу быстрого реагирования и уже через несколько минут полисмены задержали похожих по описанию мужчин. Оказалось, что гоп-стоп совершили двое 21-летних горожан, один из которых ранее был судим за совершение кражи. Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст. 186 УК «Грабеж, совершенный по предварительному сговору». Злодеям грозит лишение свободы на срок до 6 лет.