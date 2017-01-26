Юноша из Запорожья ограбил девушку, ошарашив ее своим членом

Четыре года восемь месяцев колонии получил по приговору суда 17-летний житель Запорожья, который нагло приставал к девушке, показывая ей свои гениталии. Но этого ему показалось мало, и он ограбил опешившую запорожанку, отобрав у нее сумочку, в которой была немалая сумма денег и мобильный телефон.

Несовершеннолетний житель Запорожья, который уже успел дважды посидеть на скамье подсудимых (давали условно), ограбил 21-летнюю девушку. За несколько дней до грабежа, осужденный, находясь в нетрезвом состоянии, встретил потерпевшую. Игнорируя нормы общественной морали, он приспустил брюки и показал ей свой половой член. Девушка убежала, но никому не сообщила о произошедшем.

Спустя неделю, пьяный парень, которому еще не исполнилось и 18 лет, снова повстречал ту же самую девушку. Эксгибиционист снова решил поиздеваться над девушкой, достав из брюк свой член. Однако этого ему показалось мало – он решил ограбить жертву своих низменных пороков.

Он вырвал у зажатой возле забора девушки ее сумочку, и убежал. Придя в себя от пережитого, запорожанка попыталась догнать извращенца, но не смогла.

По обвинению в хулиганстве и грабеже суд Шевченковского района Запорожья, присоединив неотбытую часть наказания по предыдущему приговору юнца, приговорил его к 4 годам 8 месяцам лишения свободы.