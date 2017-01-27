Юные бойцы-спортсмены из ДЮСШ Запорожья завоевали 649 медалей

Урожайным выдался 2016 год для воспитанников и тренеров запорожских ДЮСШ на соревнованиях по различным видам единоборств.

По информации департамента спорта, семьи и молодежи Запорожского горсовета, юные спортсмены заняли призовые места в таких видах единоборств как дзюдо, греко-римская борьба, кикбоксинг, тхэквондо и ушу.

Наибольшее количество медалей – 222 – привезли юные ушуисты. Воспитанники запорожской ДЮСШ №10 завоевали 57 золотых, 21 серебрянную и 17 бронзовых медалей на соревнованиях по ушу городского и областного уровней. Также юные спортсмены привезли 17 медалей высшего достоинства, 34 серебряных и 35 бронзовых медалей с чемпионатов и первенств Украины по ушу. Высокие результаты – 15 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых медалей завоевали запорожские ушуисты на международных соревнованиях.

236 различных награды имеются в арсенале воспитанников запорожской ДЮСШ «Мастер-Сич», где проводятся занятия по тхэквондо и кикбоксингу. Юные кикбоксеры награждены 11 золотыми, 15 серебряными, 9 бронзовыми медалями за победу на соревнованиях всеукраинского и международного уровней. Также запорожские спортсмены заняли призовые места в различных Чемпионатах и Первенствах Украины – 18 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых медалей.

Высокие результаты показали юные борцы и в тхеквондо – 56 золотых, 44 серебряных и 25 бронзовых медалей на международных и всеукраинских соревнованиях, 2 бронзовых медали Чемпионатов и Первенств Украины, а также 3 золотых и 4 серебряных медали на соревнованиях городского и областного уровней принесли в копилку воспитанники ДЮСШ «Мастер-Сич».

Достойно выступили в 2016 году и запорожские дзюдоисты. В арсенале юных спортсменов – 14 золотых медалей, 14 серебряных и 15 бронзовых медалей международных и всеукраинских соревнований, 2 бронзовых медали чемпионатов и Первенств Украины, и 14 золотых, 14 серебряных и 22 бронзовых медали, завоеванные на городских и областных соревнованиях.