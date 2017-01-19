Юные боксеры Запорожья выступили в прошлом году «на отлично»

Запорожские юные боксеры в 2016 году показали отменные результаты не только на всеукраинских соревнованиях, но и на международных.

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Так, за прошедший год юные боксеры показали отменные результаты на соревнованиях всех уровней. У них на счету 21 золотая, 25 серебряных и 6 бронзовых медалей на выездных всеукраинских и международных соревнованиях. На Чемпионатах Украины запорожцы домой привезли 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Также отменные результаты юных боксеров были и на областных и городских соревнованиях. В их «кармане» уже 34 золотые медали, 43 серебряных и 46 бронзовых медалей.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Запорожья.