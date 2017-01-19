«Follow Me»: в Запорожье запустили флешмоб ко Дню Соборности Украины

В Запорожье ко Дню Соборности запустили Интернет флешмоб «Україна єдина». Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук КУ «Запорожский областной центр молодежи».

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Условия флешмоба:

нужно сделать не менее 4-х фотографий в стиле «Follow Me» (следуй за мной). Цель — показать зрителю достопримечательности родного края;

на фотографии разместить название места/ сооружения/ памятники своего населенного пункта;

Разместить фотоматериал в социальной сети ваших страничек с хэштегом #daysobornosti #деньсоборності #Українаєдина #Ukraina #Ukrainaeduna #zocm.

Этот флешмоб продлится до 31 января. Более подробно можно узнать здесь.

