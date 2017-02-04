«Альфа-гравити» — практика для тела и развития сознания запорожцев

Тренер Рада Андрющенко рассказала об особенностях современной системы укрепления здоровья
— Рада, как вы решили стать тренером?
— С детства был интерес ко всему новому — различным инновациям, видам спорта, танцам. Я занималась профессионально танцами, но не продолжила свое развитие в этом направлении, т.к. начались серьезные проблемы со спиной обострились врожденные и появились новые в связи с сильными нагрузками. Чтобы найти выход из ситуации, я занималась многим: вела йогу, фитнес, йогалатес, все, что только можно было, но спина все равно не позволяла мне нормально двигаться. Когда стало совсем уж плохо, мне посоветовали в Запорожье Центр безопасного лечения позвоночника и суставов доктора Бубновского, где восстанавливают и реабилитируют людей с различными проблемами. Там мне «вбили» в голову, что двигаться не просто нужно, а крайне необходимо, хотя до этого врачи утверждали абсолютно противоположное. Также в центре обучили правильному движению это такое движение, которое никогда не нанесет вред нашему здоровью, как это бывает в некоторых видах спорта, танцах и т.д. Направлять движение необходимо именно на тот участок, где имеются проблемы. Я прошла реабилитацию, мне стало легче. Потом вела лечебную гимнастику, но понимала, что мне все равно не хватает вытяжки. Когда я пришла на «Альфагравити», то в первый же день осознала, что это — мое. Сразу же поступило предложение стать тренером. Мне это очень легко дается, наверное, потому что я понимаю тех людей, которые сюда приходят, их потребности, боль, состояние.
— Что представляет собой практика «Альфагравити»?
— Это можно действительно назвать практикой, но я ее больше называю реабилитацией и не отношу к виду спорта. Это — не спорт, хотя заменяет многие направления. Здесь дается достаточная нагрузка, можно поработать с мышцами так же, как в спортзале или на фитнесе, причем здесь намного быстрее и безопаснее идет процесс. Это — практика, направленная на всестороннюю реабилитацию. Приходят люди как здоровые, так и с травмами, грыжами и протрузиями, сколиозом, есть и такие, которые в силу жизненных обстоятельств накопили в себе напряжение. Практика «Альфагравити» – возможность научить людей расслабляться понастоящему. В состоянии расслабления можно привести в порядок и тело, и разум. Быстрее идет выпрямление проблемных зон. На занятия люди приходят не только изза физических проблем, но также освободиться морально, снять усталость и напряжение. Этот эффект я называю «три глотка шампанского» — опьянение, которое мы получаем естественным образом.
— Правда ли, что это спортивное направление зародилось именно в Запорожье?
— Вы удивитесь, но это так. «Альфагравити» — прототип дневнеславянского тренажера «ПравИло», который получил название от слова «править». Раньше с его помощью казаки выпрямляли позвоночник, что в целом оказывало благотворное влияние на весь организм. И вот однажды Владимиру Езерскому, основателю «Альфагравити», предложили усовершенствовать такой тренажер, сделать его более удобным и практичным. Владимир более пяти лет разрабатывал предложенную систему и удачно воплотил ее в жизнь. Так появилась система развития здоровья «Альфагравити».
— Какие характерные особенности отличают «Альфагравити» от других видов спорта?
— В первую очередь, как я уже говорила, это расслабление. Минимальные затраты времени на выполнение упражнений. Если, к примеру, занятие йогой или фитнесом занимает от часа до двух, то здесь для того, чтобы хорошо разогреться, растянуться, укрепиться, лично мне достаточно 1520 минут. За короткое время прорабатывается все, что необходимо. За счет вытяжки очень меняется тело, оно вытягивается, раскрываются плечи и грудная клетка. Тело приобретает стройную форму.
— Из чего состоят практические занятия?
— Каждый человек проходит три комплекса. У нас есть занятия групповые и индивидуальные. На одного человека хватает полчаса. Первый и второй комплексы – висим на руках и ногах, делаем базовые упражнения. Когда человек привыкает к базовым и они ему даются легко, мы усложняем задания. Затем следует третий комплекс — висим вниз головой. Каждый комплекс рассчитан на раскрытие разных частей тела, вытяжение, растяжку, расслабление и т.д.
— Какие задачи чаще всего перед собой ставит человек, который приходит на «Альфагравити»?
— Если приходят с проблемой спины и других участков тела, то первоочередная задача — восстановиться. Те, у кого нет проблем со здоровьем, занимаются, чтобы укрепить слабые места и получить удовольствие. Очень многие приходят сюда именно за этим. Потому что, когда мы провисаем, у нас вырабатывается эндорфин — гормон радости. Очень многие смеются, выполняя упражнения, поскольку возникают ощущения из детства, когда мы качаемся на качелях. Тело раскрепощается, тем самым человек освобождается.
— Есть ли какието ограничения для занятий?
— Я беру абсолютно всех. Мне интересен результат. Ограничения – если была недавняя операция и свежие швы. В период какихто обострений, к примеру, хронических заболеваний. У меня занимаются и беременные девушки до семи месяцев, если нет никаких противопоказаний, то это очень полезно будущей маме и плоду. Также не беру людей, которые не знают, почему они сюда ходят, тогда очень тяжело заниматься им и вести занятия мне.
— Как часто нужно заниматься?
— Все индивидуально. Но, в принципе, два раза в неделю вполне достаточно. Если человек приходит с сильным напряжением, то первый месяц желательно посещать занятия три раза в неделю. Потом тело привыкает, расслабляется, и можно заниматься два раза.
— Были ли у вас какието интересные случаи за время тренерской деятельности?
— Приходила женщина, которой вначале было тяжело провисать на пальцах. Она повисела пять секунд и сказала: «Все, больше не могу, но ХОЧУ сделать следующее упражнение. Я ей ответила: «Делайте!». Желание ее было велико. Она сделала следующее упражнение и провисела уже 10 секунд продолжала злиться на боль, снова и снова делая упражнения. В итоге сделала весь комплекс, не снимая пальцы. А вообще, когда мозг расслабляется, человек говорит разные смешные слова. Раньше я эти перлы даже записывала.
Справка «ВЕРЖЕ»
«Альфа-гравити» – это система тренировок, при которой задействованы опоры, отличные от тех, к каким мы привыкли под действием гравитации. Все упражнения выполняются на весу, на специальных подвесных тросах, за которые человек цепляется при помощи кистей рук и ступней.
Анастасия Кандыбей