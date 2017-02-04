«Альфа-гравити» — практика для тела и развития сознания запорожцев

Тренер Рада Андрющенко рассказала об особенностях современной системы укрепления здоровья

— Рада, как вы решили стать тренером?

— С детства был интерес ко всему новому — различным инновациям, видам спорта, танцам. Я занималась профессионально танцами, но не продолжила свое развитие в этом направлении, т.к. начались серьезные проблемы со спиной ­ обострились врожденные и появились новые в связи с сильными нагрузками. Чтобы найти выход из ситуации, я занималась многим: вела йогу, фитнес, йогалатес, все, что только можно было, но спина все равно не позволяла мне нормально двигаться. Когда стало совсем уж плохо, мне посоветовали в Запорожье Центр безопасного лечения позвоночника и суставов доктора Бубновского, где восстанавливают и реабилитируют людей с различными проблемами. Там мне «вбили» в голову, что двигаться не просто нужно, а крайне необходимо, хотя до этого врачи утверждали абсолютно противоположное. Также в центре обучили правильному движению ­ это такое движение, которое никогда не нанесет вред нашему здоровью, как это бывает в некоторых видах спорта, танцах и т.д. Направлять движение необходимо именно на тот участок, где имеются проблемы. Я прошла реабилитацию, мне стало легче. Потом вела лечебную гимнастику, но понимала, что мне все равно не хватает вытяжки. Когда я пришла на «Альфа­гравити», то в первый же день осознала, что это — мое. Сразу же поступило предложение стать тренером. Мне это очень легко дается, наверное, потому что я понимаю тех людей, которые сюда приходят, их потребности, боль, состояние.

— Что представляет собой практика «Альфа­гравити»?

— Это можно действительно назвать практикой, но я ее больше называю реабилитацией и не отношу к виду спорта. Это — не спорт, хотя заменяет многие направления. Здесь дается достаточная нагрузка, можно поработать с мышцами так же, как в спортзале или на фитнесе, причем здесь намного быстрее и безопаснее идет процесс. Это — практика, направленная на всестороннюю реабилитацию. Приходят люди как здоровые, так и с травмами, грыжами и протрузиями, сколиозом, есть и такие, которые в силу жизненных обстоятельств накопили в себе напряжение. Практика «Альфа­гравити» – возможность научить людей расслабляться по­настоящему. В состоянии расслабления можно привести в порядок и тело, и разум. Быстрее идет выпрямление проблемных зон. На занятия люди приходят не только из­за физических проблем, но также освободиться морально, снять усталость и напряжение. Этот эффект я называю «три глотка шампанского» — опьянение, которое мы получаем естественным образом.

— Правда ли, что это спортивное направление зародилось именно в Запорожье?

— Вы удивитесь, но это так. «Альфа­гравити» — прототип дневнеславянского тренажера «ПравИло», который получил название от слова «править». Раньше с его помощью казаки выпрямляли позвоночник, что в целом оказывало благотворное влияние на весь организм. И вот однажды Владимиру Езерскому, основателю «Альфа­гравити», предложили усовершенствовать такой тренажер, сделать его более удобным и практичным. Владимир более пяти лет разрабатывал предложенную систему и удачно воплотил ее в жизнь. Так появилась система развития здоровья «Альфа­гравити».

— Какие характерные особенности отличают «Альфа­гравити» от других видов спорта?

— В первую очередь, как я уже говорила, это расслабление. Минимальные затраты времени на выполнение упражнений. Если, к примеру, занятие йогой или фитнесом занимает от часа до двух, то здесь для того, чтобы хорошо разогреться, растянуться, укрепиться, лично мне достаточно 15­20 минут. За короткое время прорабатывается все, что необходимо. За счет вытяжки очень меняется тело, оно вытягивается, раскрываются плечи и грудная клетка. Тело приобретает стройную форму.

— Из чего состоят практические занятия?

— Каждый человек проходит три комплекса. У нас есть занятия групповые и индивидуальные. На одного человека хватает полчаса. Первый и второй комплексы – висим на руках и ногах, делаем базовые упражнения. Когда человек привыкает к базовым и они ему даются легко, мы усложняем задания. Затем следует третий комплекс — висим вниз головой. Каждый комплекс рассчитан на раскрытие разных частей тела, вытяжение, растяжку, расслабление и т.д.

— Какие задачи чаще всего перед собой ставит человек, который приходит на «Альфа­гравити»?

— Если приходят с проблемой спины и других участков тела, то первоочередная задача — восстановиться. Те, у кого нет проблем со здоровьем, занимаются, чтобы укрепить слабые места и получить удовольствие. Очень многие приходят сюда именно за этим. Потому что, когда мы провисаем, у нас вырабатывается эндорфин — гормон радости. Очень многие смеются, выполняя упражнения, поскольку возникают ощущения из детства, когда мы качаемся на качелях. Тело раскрепощается, тем самым человек освобождается.

— Есть ли какие­то ограничения для занятий?

— Я беру абсолютно всех. Мне интересен результат. Ограничения – если была недавняя операция и свежие швы. В период каких­то обострений, к примеру, хронических заболеваний. У меня занимаются и беременные девушки до семи месяцев, если нет никаких противопоказаний, то это очень полезно будущей маме и плоду. Также не беру людей, которые не знают, почему они сюда ходят, тогда очень тяжело заниматься им и вести занятия мне.

— Как часто нужно заниматься?

— Все индивидуально. Но, в принципе, два раза в неделю вполне достаточно. Если человек приходит с сильным напряжением, то первый месяц желательно посещать занятия три раза в неделю. Потом тело привыкает, расслабляется, и можно заниматься два раза.

— Были ли у вас какие­то интересные случаи за время тренерской деятельности?

— Приходила женщина, которой вначале было тяжело провисать на пальцах. Она повисела пять секунд и сказала: «Все, больше не могу, но ХОЧУ сделать следующее упражнение. Я ей ответила: «Делайте!». Желание ее было велико. Она сделала следующее упражнение и провисела уже 10 секунд ­ продолжала злиться на боль, снова и снова делая упражнения. В итоге сделала весь комплекс, не снимая пальцы. А вообще, когда мозг расслабляется, человек говорит разные смешные слова. Раньше я эти перлы даже записывала.

Справка «ВЕРЖЕ»

«Альфа-гравити» – это система тренировок, при которой задействованы опоры, отличные от тех, к каким мы привыкли под действием гравитации. Все упражнения выполняются на весу, на специальных подвесных тросах, за которые человек цепляется при помощи кистей рук и ступней.

Анастасия Кандыбей