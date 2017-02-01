Арбитров, укравших победу у баскетболистов «Запорожье-ZOG» в матче с МБК «Николаев», покарали (ВИДЕО)

Увы, наказание для бесстыжих судей, оказалось не слишком суровым — их отлучили всего на месяц от проведения матчей Суперлиги.

По информации пресс-службы Федерации баскетбола Украины, комиссара матча, который якобы не заметил огромного количества ошибок в матче, фатально повлиявших на результат поединка, отстранили на две недели.

Мерзкую выходку игрока МБК «Николаев», плюнувшего в запорожского гостя на последних секундах соревнования, директорат ФБУ оценил в 5 тысяч гривен.

Напомним, 27 января баскетболисты «Запорожье-ZOG» упустили победу на последней секунде матча против «Николаева» — 67:68. Но хозяева, игроки николаевского клуба, добыли победу не совсем в спортивной борьбе.

За 10 секунд до конца матча запорожцы вели два очка. Лидер запорожцев Макс Конате заблокировал бросок ветерана МБК «Николаев» Дениса Иванова и, завладев мячем, ринулся на половину поля противника.

Иванов настиг Макса и недозволенным приемом, с риском нанести травму противнику сбил того с ног. Судьи не усмотрели в таком жестком контакте неспортивного фола, при котором, после пробития штрафных мяч остался бы у запорожцев и за 6 секунд до конца встречи это означало бы победу гостей.

Павел Буренко возмутился тем, что его партнер так жестко был отправлен на паркет, за что получил плевок в лицо от того же Иванова. Судьи опять не усмотрели в действиях ветерана МБК «Николаев» криминала и не выгнали его с паркета, дав ему только технический фол, который карается одним штрафным.

И вот, если бы в этой ситуации не сдали нервы у Макса Конате и он не толкнул в спину Иванова, то мяч после трех штрафных остался бы у запорожцев, что также привело б к победе. А так – судьи награждают Макса неспортивным – он, не сумев совладать с эмоциями, не забивает оба штрафных, а Рыбалко реализует один штрафной за технический фол.

Разница становится три очка в пользу запорожцев. Иванов реализует два штрафных за неспортивный Конате и остается 6 секунд на атаку и Николаева, которую они с сиреной завершают результативно и одерживают победу…

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После игры Макс Конате, в социальных сетях, опубликовал свое извинения перед болельщиками запорожской команды.