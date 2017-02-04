Боевики «ДНР» и «ЛНР» продолжают обстрелы»: трое бойцов погибли, семеро — ранены

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы из всего имеющегося у них вооружения по всей линии соприкосновения. Зафиксировано 115 обстрелов. Трое наших военных погибли, семеро ранены.

По информации пресс-центра штаба АТО, на Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 Град, оккупанты вели огонь по Галициновке. Из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов – по Авдеевке, Луганскому, Троицкому и Зайцево. По Пескам, Каменке, Авдеевке и Луганскому – неоднократно вели огонь танки. Из стрелкового оружия – по Зайцево.

На Мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 Град,, 152- и 122-миллиметровой артиллерии обстреляли Талаковку. Из 120- и 82-миллиметровых минометов – Водяное, Красногоровку, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинку, Чермалык. Из гранатометов – Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному и Лебединскому – БМП, по Чермалыку ПТРК, а по Широкино – БМП и танк.

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На Луганском направлении оккупанты из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов вели огонь по Троицкому, Попасной, Новоалександровке и Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Крымскому и Катериновка. Гранатометы и снайперы – по Станице Луганской и Валуйскому. Зенитные установки вели огонь по Троицкому.