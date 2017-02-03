Боевики «ДНР» нарушили Женевскую конвенцию, взорвав карету «скорой» с жителем Запорожья

Бандиты «ДНР» расстреляли машину «скорой» с опознавательным знаком, в которой вывозили раненного запорожца.

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Боевики выпустили в машину «скорой» ракету из ПТУР, что запрещено международной Конвенцией. Ведь они не могли не знать, что стреляют по медицинской машине — потому что сами управляли полетом ракеты.

Как стало известно, погибшего 56-летнего военнослужащего, мобилизованного из Запорожья, звали Юрий Рева.

Погибшего военного из 56-ой бригады похоронят в воскресенье, 5 февраля, на кладбище Святого Николая в Хортицком районе Запорожья.