Бойцы СБУ задержали коллектора, «минировавшего» запорожские школы и детсады

Если телефонного террориста медики признают вменяемым, ему «улыбнется» тюремный срок до 8 лет

Как сообщил пресс-центр СБУ, на протяжении определенного времени неизвестная особа свыше 10 раз сообщала по телефону о минировании больниц, школ и детских садов, расположенных на территории Запорожской и других областей.

Неадекватный аноним требовал оплатить кредитные задолженности перед одним из финансовых учреждений страны.

Например, 21 декабря прошлого года в Токмаке эвакуировали 80 детей и 20 работниц детского сада. В ходе проверки помещения детсада и прилегающей к нему территории ничего взрывоопасного не обнаружено.

Наконец, сотрудники Службы безопасности Украины 1 февраля задержали «телефонного террориста» в одном из офисов Киева. Оперативники изъяли у злоумышленника мобильный телефон и сим-карту, с которой поступали анонимные сообщения с угрозами террористического характера.

Открыто уголовное производство по ст.259 УК, с учетом серийности преступления, лжеминеру грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.