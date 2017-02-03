Власть Запорожья объяснила, почему город превратился в каток

О том, что городские тротуары превратились в настоящий каток, в департаменте инфраструктуры не отрицают и вины с себя не снимают. По крайней мере, это было заявлено представителем департамента на комиссии по жизнеобеспечению. Причина обледенелых тротуаров — отсутствие необходимого количества техники и средств.

На уборку порядка 7 млн м2 дорог общего пользования и порядка 5 млн м2 тротуаров требовалось 256 миллионов гривен. На сессии горсовета было принято решение выделить лишь 27% от необходимой суммы. Причем, эти деньги, как на летнюю, так и на зимнюю уборку территорий. Что касается техники, то коммунальщики отмечают, что ее также критические не хватает. На сегодня в автопарке КП «ЭЛУАД» 15 универсальных машин для уборки территории со щеткой и кузов для распыления. Коммунальщики отмечают, что лишь одна машина новая (в работе год), остальные эксплуатируются уже более 10 лет. Еще в автопарке есть 22 поливомоечные машины, которые с легкой руки КП стали применяются универсально, на авто цепляют щетки и отвалы. То есть, у КП 37 единиц техники, которыми «держат» город. К примеру, в городе Днепр 118 спецмашин.

Кроме того, коммунальщики отмечают, что при уборке снега они следуют нормам ГСТУ. А именно: после того как пошел снег, следует подождать 40 минут и только потом приступить к расчистке, а также посыпке улиц города реагентом или песочной смесью. В течении 4-х часов коммунальщики, согласно утвержденным нормам, должны все убрать. Но в департаменте инфраструктуры сетуют на то, что 30-ю машинами это выполнить крайне сложно. Именно поэтому после того как выпал снег, они в первую очередь расчистили магистрали, чтобы не было коллапса на дорогах. Но, пока убирать снег с дорог, произошел перепад температуры коммунальщики «упустили» тротуары, где сегодня запорожцы и «катаются».

Чтобы наладить работу и соответствовать требования ГСТУ по скорости и объему, необходимо дополнительно закупить порядка 160 единиц техники, 60 из которых для очистки тротуаров.

Кроме того, в департаменте хотят закупить ледорубы в Беларуси, за счет внутренних средств. После того как закупят данные инструмент, в департаменте посмотрят насколько она эффективна. Но, коммунальщик говорят, что очистка тротуара ручным способом при такой температуре, человек может убрать 50 м2, из 4,5 миллиона м2 необходимых.

Также, в департаменте инфраструктуры прокомментировали, вопрос который запорожцы часто задают в соцсетях, а именно — почему не вывозиться снег? По их словам, для того, чтобы вывести снег нужно потратить 10 миллионов гривен. И если сегодня снег будет полностью вывезен, то завтра у нас не хватит денег на соль, уборку территории. Кроме того, коммунальщики отмечают, что для снега должна быть выделена определенная территория, свалка. Причина — ежедневно, после прибытия каждой машины со снег лаборатория должна сделать замеры на наличие тяжелых металлов. На сегодняшний день такой лаборатории в городе нет. По крайней мере, об этом заявил представитель департамента инфраструктуры. Поэтому, для избежание экологических катаклизм было приято решение не вывозить снег.

Яна ПЕТРОВА