Возвращение в Запорожье блудного сына

Воспитанник запорожского баскетбола Дмитрий Липовцев, никогда доселе не игравший за главную команду города, усилил БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG».

Один из ведущих игроков расформированного БК «Кривбасс» из Кривого Рога присоединился к своему тренеру Валерию Плеханову, который недавно возглавил БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» и будет защищать цвета команды своего родного города.

Как сообщила пресс-служба БК, Дмитрий Липовцев родился 8 октября 1986 года в Запорожье. Позиция — форвард. Рост — 203 см, Вес- 95 кг.

Выступал за команды «Авиастар» (Запорожье), «Муссон» (Севастополь), «Говерла» (Ивано-Франковск), «Кривбасс» (Кривой Рог).

В сезоне 2012/2013 годов признавался MVP Высшей лиги Украины (статистика — 17 очков и 7 подборов за игру). В сезоне 2015/2016 годов был финалистом Кубка Украины и бронзовым призером украинской Суперлиги в составе БК «Кривбасс» (статистика в Суперлиге — 12 очков и 6 подборов за игру).