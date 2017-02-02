Возмущенный запорожский сурок предсказал длинную зиму (ВИДЕО)

Сегодня, 2 февраля, проходит День сурка. Для запорожцев сурок в зоопарке Детской железной дороги предсказал длительную зима.
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В этот день сурок просыпается с зимней спячки, если в этот день сурок увидеть свою тень, то зима в скорейшем времени закончится, если нет, то холода продлятся еще 6 недель.
Согласно украинским традициям сурок просыпался от зимней спячки на праздник Евдокии (14 марта), а сегодня сурка разбудили согласно американским традициям. В Украине сейчас «работают» два сурка-«метеоролога»:
Запорожский сурок проживает в вольере зоопарка всего лишь год.