Возмущенный запорожский сурок предсказал длинную зиму (ВИДЕО)

Сегодня, 2 февраля, проходит День сурка. Для запорожцев сурок в зоопарке Детской железной дороги предсказал длительную зима.

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В этот день сурок просыпается с зимней спячки, если в этот день сурок увидеть свою тень, то зима в скорейшем времени закончится, если нет, то холода продлятся еще 6 недель.

Согласно украинским традициям сурок просыпался от зимней спячки на праздник Евдокии (14 марта), а сегодня сурка разбудили согласно американским традициям. В Украине сейчас «работают» два сурка-«метеоролога»:

слободской Тимка (живет на биостанции Харьковского национального университета им. В.Каразина в с. Гайдары, Харьковщина );

галицкий Мишка (с 2009 г.. Живет во Львовском детском эколого -натуралистичному центре).

Запорожский сурок проживает в вольере зоопарка всего лишь год.



