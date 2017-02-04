Волейбольная команда «Орбита» из Запорожья может прекратить существование

Из-за безразличия запорожских депутатов и чиновников со спортивной карты Запорожья может исчезнуть прославленная волейбольная команда «Орбита».

С давних времен Запорожье считалось столицей игровых видов спорта в Украине. Вспомнить хотя бы гандбольные клубы «ЗИИ» (как мужская, так и женская команды), которые наводили ужас не только на команды Советского Союза, но и на европейских грандов. После развала СССР запорожские клубы сумели удержаться на плаву. Победы на национальном уровне, яркие выступления на международных аренах продолжали радовать болельщиков. Сборные команды Украины пополнялись воспитанниками запорожского спорта. Но затем одна за другой со спортивной карты города начали исчезать команды мастеров.

Канули в Лету футбольные команды «Торпедо» и «Металлург» (вновь созданный «Металлург», увы, пока нельзя назвать полноценным клубом), исчезли женская баскетбольная дружина «Козачка» и гандбольная «Мотор». Остается лишь грустно вздыхать, вспоминая три футзальных клуба Запорожья, боровшихся за медали чемпионата Украины. Сейчас балансируют на грани выживания баскетбольный клуб «Запорожье», гандбольные «ЗТР» и «ЗНТУ­ЗАС» (лишь гандболисты «Мотора» могут с уверенностью смотреть в будущее, да и то лишь с оговорками).

Еще недавно твердо стоял на ногах и женский волейбольный клуб «Орбита», пятый десяток лет представляющий Запорожье на национальных и европейских аренах. Ведь спонсор команды – Запорожский титаномагниевый комбинат (ЗТМК) баловал клуб финансовыми вливаниями.

Еще бы! В декабре 2012 года группа компаний GroupDF, принадлежащая бизнесмену Дмитрию Фирташу, через аффилированную компанию «Толексис Трейдинг Лимитед» победила в конкурсе по отбору негосударственных участников ООО «Запорожский титаномагниевый комбинат», который проводился Фондом государственного имущества Украины. А у Дмитрия Фирташа, по мнению злых языков, денег куры не клюют. Словом, перспектива вырисовывалась радужная.

Вспоминается, как в начале 2013 года в пресс­центре дворца спорта «ЗАС» состоялась пресс­конференция, в которой приняли участие народный депутат Украины Александр Нечаев (человек олигарха Фирташа – в те времена руководитель ГАК «Титан Украины»), президент Запорожской областной федерации волейбола и тогдашний запорожский городской голова Александр Син, а также руководитель Запорожского титаномагниевого комбината Владимир Сивак. Разговор шел о волейболе и о волейбольном клубе «Орбита­ЗТМК­ЗНУ». В планах руководства комбината было создание суперклуба, который бы бросил вызов сильнейшим командам Европы.

— С приходом в «Орбиту» ЗТМК команда приобрела то недостающее звено, которое все последние годы не позволяло ей бороться за самые высокие места, — заявил тогда Александр Син. — Этот партнер дал команде дополнительный финансовый ресурс. Сейчас мы ставим перед собой честолюбивые задачи.

Правда, в небольшом городке Южный Одесской области существует команда «Химик», которая четыре года преграждала путь запорожским волейболисткам завоевать «золото» Суперлиги. Да и извечные соперницы «Орбиты» — «Северодончанка» и «Галичанка» — серьезно трепали нервы запорожским красавицам.

Наконец-­то в мае прошлого года волейболисткам «Орбиты-­ЗТМК-­ЗНУ» удалось прервать свой «бронзовый рок». Три предыдущих сезона наша команда занимала третью строчку в чемпионате женской волейбольной Суперлиги. И вот запорожским волейболисткам удалось разбавить «бронзовую» серию серебряными медалями. Игроки в команде собрались как на подбор, и в планах на следующий год вырисовывалось «золото».

Но беда пришла, откуда не ждали. Вернее, опасения были уже давно. Еще в 2014 году появились слухи о том, что с ЗТМК не все в порядке. Продукция комбината вдруг перестала реализовываться, зарплаты работникам предприятия стали задерживать, а информация о сокращениях звучала все чаще. Подлило масла в огонь и задержание ФБР Дмитрия Фирташа в Австрии.

При этом проблемы титаномагниевого предприятия – результат скорее объективных факторов, чем следствие Майдана и смены власти в Украине, на которые сегодня списывают абсолютно все проблемы. Увы, причины сложностей в работе комбината – экономические и юридические (об этом – в другой раз и в другой статье).

Летом 2016 года ЗТМК отказался от содержания волейбольного клуба «Орбита». Из команды ушли ведущие игроки и главный тренер. Само существование команды оказалось под вопросом. Дошло до того, что даже сделать взнос в Федерацию волейбола Украины для участия в Суперлиге ВК «Орбита­ЗНУ» не смог. А ведь сумма относительно небольшая – 36 тысяч гривен.

Благо, руководители федерации пошли навстречу – сроки уплаты взноса отсрочили. Команду возглавила многоопытный игрок и тренер Ирина Комиссарова (в прошлом сезоне ветеран отечественного волейбола помогла команде завоевать «серебро», выходя на площадку), состав пополнился молодыми и амбициозными спортсменками – воспитанницами местной школы.

Оставшись без финансирования, клуб надеялся на помощь городской и областной властей. Чиновники и депутаты на словах не прочь помочь, но только дело доходит до реальных дел, разводят руками. Дескать, казна пуста – просите помощи в другом месте.

Из федерации начали намекать, мол, когда переведете 36 тысяч гривен? Прошла осень – чемпионат в разгаре, а «Орбита» выступала (кстати, неплохо) и продолжает выступать на «птичьих правах». Декабрь, а следом и январь окончились, а клуб так и не смог погасить задолженность.

Как рассказал журналисту «ВЕРЖЕ» глава спортивного сектора ЗНУ Владислав Сахабутдинов, в середине января он обратился к депутатам горсовета, вернее к членам бюджетной депутатской комиссии с просьбой выделить небольшую сумму денег – 30 тысяч гривен ­ для того, чтобы направить деньги в федерацию.

«Студенты Запорожского национального университета собрали шесть тысяч для того, чтобы помочь команде, — говорит Владислав Сахабутдинов. – Однако взнос составляет 36 тысяч гривен. Федерации в любой момент может надоесть сложившаяся ситуация, и она отстранит «Орбиту» от участия в Суперлиге. Это будет конец не только для клуба, но и вообще для волейбола в Запорожье».

По словам Владислава Сахабутдинова, депутаты выразили озабоченность и рассмотрели просьбу, но попросили направить письма в адрес мэра Запорожья Владимира Буряка и в департамент молодежи и спорта горсовета с просьбой о выделении финансовой помощи. Впрочем, некоторые депутаты начали выражать непонимание, мол, команда областная, пусть областные власти и выделяют деньги.

«Ходатайства были направлены, и у нас была уверенность, что депутатский корпус поможет «Орбите», — вздыхает Владислав Сахабутдинов. – Говоря по правде, для городского бюджета сумма небольшая, но увы. У большинства депутатов и чиновников города мы не нашли понимания».

Во время последней сессии Запорожского горсовета, состоявшейся 25 января, депутат Ольга Ревчук подняла вопрос о выделении небольшой финансовой помощи женской волейбольной команде «Орбита­ЗНУ». Владимир Буряк с присущей ему осторожностью заявил, что такие вопросы должны решать депутаты. Но депутаты не захотели включать проект в повестку дня.

На следующий день состоялась сессия Запорожского областного совета. Увы, проблема катастрофического положения команды «Орбита» их также волновала мало. Вернее, они рассматривали иные проблемы. Благо, народные избранники хоть приняли программу по развитию физической культуры и спорта в Запорожской области на 2017–2021 годы.

По словам начальника управления молодежи, физической культуры и спорта Запорожской облгосадминистрации Натальи Власовой, общий объем финансирования на 2017 год составляет 41,125 миллиона гривен.

Программа включает четыре раздела: создание условий для развития физической культуры в сфере образования, по месту жительства и отдыха граждан; физкультурно­оздоровительная деятельность, физкультурно­-спортивная реабилитация инвалидов и ветеранов спорта; развитие учреждений физической культуры и спорта, в частности, обеспечение деятельности сети областных ДЮСШ.

Что касается раздела по финансированию спорта высших достижений, то он включает не только поддержку команд игровых видов спорта, но и развитие олимпийских, неолимпийских, пара­ и дефлимпийских движений, а также обеспечение выплаты стипендий, премий спортсменам и проведение на территории Запорожской области всеукраинских и международных соревнований.

Как удалось узнать «ВЕРЖЕ», на поддержку команд игровых видов спорта предполагается выделить всего три миллиона гривен из свыше 41 миллиона гривен. При этом полтора миллиона гривен уйдет на баскетбольный клуб «Запорожье», который и без того имеет крепкого спонсора в лице нефтезаправочной компании. Около миллиона гривен предполагают направить на развитие футзала в Запорожье. И лишь 400 тысяч гривен депутаты могут выделить волейбольному клубу «Орбита».

Как объяснила журналисту «ВЕРЖЕ» ведущий тренер­-специалист Министерства молодежи и спорта (при Запорожской облгосадминистрации) Ирина Цветкова, депутаты еще не голосовали за конкретные суммы по видам спорта, и они могут быть пересмотрены.

Однако в любом случае 400 тысяч гривен на год – мизерная сумма для единственной в Запорожье женской команды мастеров.

«Мы находимся в подвешенном состоянии, — сообщила главный тренер «Орбиты» Ирина Комиссарова. – В любой момент из Киева может прийти документ о том, что нас сняли, не дай Бог, конечно, с розыгрыша Суперлиги. Для нас это будет фатально. Да не только для нас. В Запорожье расположены несколько спортивных школ по волейболу для девочек, в которых занимаются около двухсот юных спортсменок. Если «Орбита» исчезнет, это будет конец и для женского волейбола в Запорожье».

Увы, не смог (или не захотел) прокомментировать ситуацию, создавшуюся с клубом «Орбита­ЗНУ», и возможные пути выхода из финансового коллапса глава Запорожской областной федерации волейбола Александр Син. На связь экс­-мэр Запорожья, увы, так и не вышел.

Валерий БУТЕНКО