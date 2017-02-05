Встреча Трампа и Тимошенко попала под прицел известного украинского творца колких «фотожаб» (ФОТО)

2 февраля экс-премьер Украина Юлия Тимошенко встретилась с президеном США Дональдом Трампом. Об этом сообщает сайт ВВС Украина.

Как рассказал источник, Тимошенко ждала Трампа во время молитвенного завтрака возле туалета, а после их провели в небольшой офис. Презинет США не дал никаких гарантий экс-премьеру, поскольку она не является его коллегой для переговоров. Однако он сказал, что Украину не оставит.

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Сайт Politico дает цитату учасника «молитвенного завтрака», который говорит, что встречи не было, а Трамп пожал руку многоим людям, среди которых могла быть и Тимошенко.

В связи с этой новостью изветный украинский блогер и дизайнер Богдан Процишин сделал фотожабу, которая весьма ярко характеризирует «встречу» Тимошенко и главы США.