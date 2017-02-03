В жилых домах Запорожья похитили свыше сотни счетчиков тепла



В Запорожье КП «Наш город» установит в домах «охрану» у счетчиков тепла, поскольку главной причиной воровства счетчиков тепла в жилых домах оказалась возможность для воров беспрепятственного проникновения в места размещения этого дорогостоящего оборудования.

Такое парадоксальное открытие сделала пресс-служба мэрии Запорожья, отметив, в частности, элементарное отсутствие решеток или дверей в подвальных помещениях домов.

Засим мэр Запорожья Владимир Буряк, пораскинув мозгами, инициировал проведение антивандальных мероприятий. Дескать, эти меры помогут значительно улучшить сохранность внутридомовых сетей и минимизировать воровство.

Реализацией мероприятий занимается коммунальное предприятие «Наш город», отвечающее за обслуживание и содержание жилого фонда Запорожья. В течение нескольких месяцев за счет проведения капитальных и текущих ремонтов установлено 126 металлических дверей, 133 решетки и более 200 замков.

Как пообещал гендиректор КП «Наш город» Александр Николаенко, до конца 2017 года его подчиненные планирует установить еще около 100 дверей, свыше 200 металлических решеток и более 300 замков.

Напомним, что в 2016 году в многоквартирных домах фиксировались массовые кражи приборов учета тепловой энергии – свыше сотни счетчиков.