В Запорожской области на трассе пьяный водитель пострадал в ДТП

В Бердянском районе произошло ДТП с участием маршрутного такси. Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой. В результате аварии в больницу был госпитализирован мужчина-водитель 1989 года рождения.

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Как сообщает глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи» Анатолий Сидоренко у мужчины диагностировали закрытый перелом левого бедра, черепно-мозговую травму, а также состояние алкогольного опьянения. Его госпитализировали в травматологию городской больницы Бердянска.