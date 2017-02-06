В Запорожской области чиновника задержали на коррупционных действиях

В Черниговской районной государственной администрации начальника отдела культуры и туризма прокуратура задержала на коррупционных действиях. Об этом сообщает прокуратура Запорожской области.

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Как выяснилось, чиновник выписал премию своей жене, которая работает у него в структурном подразделении. Против злоумышленника составлен протокол о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, а именно ч.1 ст.172-7 КУоАП (несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов) и ч.2 ст.172-7 КУоАП (принятие решения в условиях реального конфликта интересов).

Известно, что правонарушителя было признано виновным и наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 5100 грн.