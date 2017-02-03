В Запорожском крае потенциальный рогоносец ограбил соперника

До 4 лет лишения свободы грозит жителю Бердянска, который отобрал мобильный телефон у виртуального любовника своей сожительницы.

Мужчина заявил в полицию на беззаконие, которое совершил в отношении него малознакомый человек.Дескать, отобрал нахал у него мобильный телефон и скрылся. А стоимость мобильника немалая — свыше 2 тысяч гривен.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, правоохранители установили личность злоумышленника и задержали 24-летнего молодчика, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Выяснились и пикантные подробности преступления. Так, жертва грабителя нашла в сети Интернет страничку своей давней знакомой и прислал ей сообщение, предлагая встречу. Девушка ответила что-то вроде того, что не видит смысла, поскольку уже замужем.

Но настойчивый мужчина продолжил писать, завлекая девицу в райские кущи. Это крайне не понравилось гражданскому мужу ни в чем не повинной девы. Словом, сожитель выяснил адрес «конкурента» и поздно вечером навестил его.

Разговор на повышенных тонах не привел к кровавой драке — «писатель» принес свои извинения за постылые притязания по отношении к замужней даме. Но в качестве морального ущерба оскорбленный горожанин забрал у ухажера мобильник, который тут же обменял в ломбарде. По данному факту начато уголовное производство по статье 186 УК «Грабеж».