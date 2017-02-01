В Запорожье автослесари взорвали автомобиль клиента (ФОТО)

Работники автослесарной лавки, устанавливая на автомобиль клиента газобаллонное оборудование, случайно взорвали баллон и сожгли машину.

Патрульный экипаж получил вызов о том, что на улице Добролюбова в гаражном кооперативе — пожар. По информации пресс-службы Патрульной полиции Запорожья, прибыв на место ЧП, инспекторы увидели пожар в гараже, в котором догорал автомобиль. Пожарные потушили огонь, но, увы, авто сгорело.

К патрульным обратился обескураженный горожанин. Дескать, он оставил свою «девятку» для установки газобаллонного оборудования. И вот те на!

Как пояснили патрульным автослесари, во время установки оборудования, они нечаянно повредили газовый баллон, в результате чего произошел взрыв.

Ведется следствие.