В Запорожье грузовое авто сбило 8-летнего ребенка: пострадавший в тяжелом состоянии

2 февраля в Запорожье по улицн Зачиняева 8-летнего ребенка сбил грузовой автомобиль. Про это сообщил Анатолий Сидоренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».

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Так, ребенка госпитализировали в Запорожскую областную детску больницу в отделение реанимации и интенсивной терапии с тяжлыми травмами: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом левой ключицы, перелом плеча и возможный перелом таза, тупая травма живота, шок.

По состоянию на сегодняшнее утро мальчик пребывает в стабильно тяжелом состоянии.