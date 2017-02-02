В Запорожье задержали женщину-водителя, одурманенную метамфетамином (ФОТО)

Инспекторы патрульной полиции не только составили административный протокол в отношении правонарушительницы, но и передали наркоманку следователю, который привлек ее к уголовной ответственности.

Вчера, 1 февраля, около 21.00 вечера патрульные остановили на ул. Панферова BMW 350i за нарушение правил дорожного движения.

Дама-водитель оказалась под действием наркотического дурмана. В салоне полицейские обнаружили пакетик с кристаллическим веществом, похожим на метамфетамином. Женщина призналась, что это — наркотик, который она возит для собственного употребления.