В Запорожье из-за политики Путина зарезали семейную пару

Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего горожанина, который убил семейную пару в их квартире, а потом поджег трупы.

Страшное злодеяние произошло рано утром 25 августа прошлого года в квартире одной из девятиэтажек, расположенных на Малом рынке. Накануне вечером вместе с Вадимом и Ольгой (все имена изменены) на лавочке у подъезда дома на улице Украинской пили пиво и водку еще четверо мужчин. С одним из приятелей по имени Сергей у Вадима возник конфликт.

Тот приобнял Ольгу, что муж воспринял как покушение на честь супруги. До драки дело не дошло, но разговор между мужчинам на повышенных тонах состоялся. После этого обида вроде бы забылась, гонцы сходили в ночной магазин и еще купили спиртного. Ревнивец даже выпил мировую с Сергеем.

Около двух часов ночи компания разошлась по домам и сидеть на лавочке остались лишь семейная пара и Сергей. Затем они переместились в квартиру Вадима, где компания продолжала отмечать День Независимости Украины. Во время хмельного застолья между мужчинами возник новый конфликт — теперь из-за политических разногласий. В этот момент хозяйка ушла в ванную принять душ.

Сергей схватил нож со стола и несколько раз ударил хозяина квартиры. Осознав, что натворил, пьяный мужчина зарезал и Ольгу. Чтобы скрыть следы злодеяний, Сергей поджег квартиру в многоэтажном доме и скрылся. К счастью, соседи, невзирая на ранний час, учуяли запах дыма и вызвали пожарных.

Спасатели ГСЧС быстро потушили огонь, не дави ему разгореться. Они-то и вызвали полицию, обнаружив трупы в жилище. Сыщики быстро восстановили картину вечера — погибшую семью многие видели накануне возле пивного ларька вместе с Сергеем. Нашлись свидетели, которые показали, что Сергей вместе с супругами ушел к ним домой продолжать пьянку.

Подозреваемого задержали спустя несколько дней в Херсонской области. Сергей заявил, что не имеет к преступлению никакого отношения. Дескать, с ними в квартире выпивал какой-то мужчина по имени Александр, переселенец из Донецка. Во время застолья у хозяина квартиры возник конфликт с Александром из-за политических разногласий. Мол, переселенец убеждал, что война на Донбассе началась из-за киевской власти, а Путин помогает дончанам избежать тотальной ликвидации от рук «хунты». А Вадим, наоборот, говорил, что Путин — ху..о и, если бы не его политика, то в Украине был бы мир.

По показаниям Сергея, он не стал вмешиваться в спор, поскольку был пьян и не хотел портить себе настроение «базарами за политику». Он попросту ушел спать домой. Видимо, этот Александр и убил семейную пару. А узнав утром, что Вадима с Ольгой зарезали, испугался, что его обвинят в двойном убийстве, уехал в Херсонскую область.

Словом, мужчина не признал себя виновным в кошмарном злодеянии. Правда, следствие полностью доказало причастность Сергея к двойному убийству и умышленному уничтожению имущества, совершенном общеопасным способом.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, обвинительный акт направлен в Жовтневый районный суд Запорожья для рассмотрения. Подозреваемому грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.